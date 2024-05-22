Haberler Yaşam Haberleri Bingöl’de trafik kazası: 9 yaralı
Giriş Tarihi: 22.5.2024 14:09 Son Güncelleme: 22.5.2024 14:13

Bingöl’de trafik kazası: 9 yaralı

Bingöl'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de trafik kazası: 9 yaralı

Kaza saat 07:00 sıralarında Bingöl-Genç Karayolu Havalimanı kavşağında gerçekleşti. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen bir otomobil ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kontrol amaçlı Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bingöl’de trafik kazası: 9 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA