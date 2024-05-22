Bingöl’de trafik kazası: 9 yaralı

Kaza saat 07:00 sıralarında Bingöl-Genç Karayolu Havalimanı kavşağında gerçekleşti. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen bir otomobil ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kontrol amaçlı Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.