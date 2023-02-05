Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sultanbeyli İlçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde faaliyet yürütülen bir iş yerinde kaçak sigara ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese baskın yaptı.

Binlerce kaçak sigarayla yakalandılar | Video

M.O. ve Y.K. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde gizli bölmelere saklanmış üç bin 809 farklı markalara ait kaçak sigara, 482 paketlenmiş şekilde içerisine tütün doldurulmuş sigara, 156 çeşitli markalara ait elektronik sigara, 200 puro, 94 sahte tütün bandrolü ve iki ruhsatsız tüfek ele geçirildi.