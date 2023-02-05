Binlerce kaçak sigarayla yakalandılar | Video
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kaçak sigara ticareti yapan iki kişiyi yakaladı. Binlerce kaçak sigara ele geçirildi.
M.O. ve Y.K. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde gizli bölmelere saklanmış üç bin 809 farklı markalara ait kaçak sigara, 482 paketlenmiş şekilde içerisine tütün doldurulmuş sigara, 156 çeşitli markalara ait elektronik sigara, 200 puro, 94 sahte tütün bandrolü ve iki ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
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