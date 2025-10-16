Binlerce yıllık ata tohumları Karatay’da hayat buluyor

Karatay Belediyesi, yerel tarımın desteklenmesi ve ata yadigarı tohumların çeşitliliğinin korunması amacıyla başlattığı Ata Tohumu Projesini başarıyla sürdürüyor. Bu noktada Saraçoğlu Mahallesi'nde 300 bin metrekarelik Ata Tohumu üretimi alanında hasat devam ediyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Saraçoğlu Mahallesi'nde oluşturulan bahçede ata tohumundan üretilen meyve ve sebzelerin hasat çalışmalarını ve Ata Tohumu Üretim Tesisi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek meyve ve sebze topladı. Ata Tohumu Üretim Tesisi'nde ise salçalık yapımı gibi çalışmalar için kolları sıvadı.

34 ÇEŞİT ÜRÜN YETİŞTİRİLİYOR

Karatay Belediyesi 300 bin metrekarelik bir alanda kapya kırmızıbiber, kıl biber, köy biberi, biber yediveren, mısır, karpuz, salatalık ve kabak gibi 34 çeşit doğal ürünlerin yetiştirilmesini hem de belediyenin bütçesine katma değer sağlıyor. Bu ürünler aynı zamanda üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla on binlerce vatandaşa ve üreticiye ücretsiz olarak dağıtılıyor. Hasadı yapılan sebze ve meyveler ise Ata Tohumu Üretim Merkezinde katma değer üreten ürünlere dönüştürülüyor.

"MOLOZLARLA DOLU ALANI TARIMSAL ÜRETİME AÇTIK"

Ata Tohumu projesinin ortaya çıkış sürecini anlatan Hasan Kılca; "Saraçoğlu'nda spor tesislerimizin hemen arkasında kalan bu bölge daha önce moloz yığınlarıyla dolu ve yaşam olmayan bir bölgeydi. Bu bölgede öncelikli olarak yeni hobi bahçeleri yaptık. Bölgeyi temizleyerek 340 bin metrekare büyüklüğünde lavanta bahçesi oluşturduk. Hemen karşısına Gül Parkımızı yaptık. Yine önceden yapılan Piknik Bahçemiz ve Hobi Bahçelerimiz var. Bir kısmında ağaçlandırma yaptık. Bu bölgede de tarım yapıyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz bu alandan itibaren çevre yoluna kadar olan 15 milyon metrekarelik alanda ciddi bir tarımsal üretim yapıyoruz. Kısacası molozlarla dolu alanı tarımsal üretime ve istihdama açmış olduk" dedi.

"ATA TOHUMLARIMIZI KORUYORUZ"

"Ata tohumlarımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğu. Bu bahçe, hem yerel tarımı teşvik ediyor hem de sağlıklı gıdaya erişimimizi artırıyor" diyen Hasan Kılca; Üretim Merkezindeki ürünler ile de Konya geleneğini yaşattıklarını belirtti. Kılca "2023 yılında Karatay Belediyesi olarak ata tohumu ARGE çalışmalarımızı başlatmıştık ve aynı yıl içerisinde 20 bin kadar vatandaşımıza ürettiğimiz ata tohumlarımızı dağıttık. Saraçoğlu Mahallemizde yaklaşık 300 bin metrekarelik büyük bir alanda ata tohumu üretimi yapıyoruz. Bu alanda kendi seralarımızda ürettiğimiz fidelerimizden 34 çeşit ürün elde ettik. Bahçemizden topladığımız sebze ve meyvelerimizden katma değer ürünler de üretiyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi de bal kabağından elde edilen çikolatalarımız. Çok sevileceğini ve tutacağını ümit ediyoruz. Hem lezzetli hem de içerisinde katkı maddesi yok. Bal kabağının da özellikle çocuklara faydalı olduğunu biliyoruz. Yine reçellerimiz, acı soslarımız, salçalarımız, kurutmalık biberlerimiz gibi oldukça zengin menü elde etmiş olduk. Hem bahçemiz hem de üretim tesisimiz Konya geleneğini yaşatmak ve ata tohumunun korunması adına ciddi bir görev üstleniyor" şeklinde konuştu.



15 MİLYON METREKARELİK BİR ALANDA TARIMSAL FAALİYETLER YÜRÜTÜLECEK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca 15 milyon metrekarelik bir alanda tarımsal çalışmalar yürüteceklerini kaydetti. Kılca sözlerini şöyle noktaladı; "Aslında tüm bunları özetlemek gerekirse Karatay denilince akla başta tarım geliyor. Biz bir tarım ilçesiyiz. Özellikle Boncuklu Hüyük'te Avrupa'ya tarımın buradan gittiğine dair izler bulundu. National Geographic dergisinde de kapak konusu olmuştu. Dolayısıyla burası tarımın merkezi ve tarımın başkenti diyebiliriz. İlçemizin büyük alanlarında tahıldan yem bitkilerine, şeker pancarından mısıra birçok ürün bölgemizde üretiliyor. Büyükşehir Belediyemizle birlikte de Saraçoğlu bölgemizde yaklaşık 15 milyon metrekarelik bir alanda tarımsal üretim yapıyoruz. Özellikle sulu ve susuz tarımla ilgili deneyimler yapıyoruz ve burası tarımsal eğitimin yapıldığı merkez haline gelecek. Büyükşehir Belediyemizle kurduğumuz bir şirketle bu bölgede hem tarımsal hem de hayvansal üretime giriş yaptık Bundan sonra daha büyük çapta çalışmalar yürüteceğiz."



"ATA TOHUMUNU VATANDAŞLARIMIZA ÜCRETSİZ DAĞITTIK"

"Ata Tohumlarımız Geleceğimizin Teminatıdır' diyen Hasan Kılca ata tohumunun önemini şu sözlerle anlattı; "Ata tohumlarımızın üretildiği bahçemizde biber, domateslerimiz, kabak, salatalık ve mısırlarımız var. Çok güzel bir hasat dönemi geçiriyoruz. Ekiplerimiz ata tohumlarından ürettiğimiz sebzelerimizin bir taraftan bakımlarını bir taraftan da hasatlarını yapıyor. Gıdanın ne kadar önemli olduğunu pandemi döneminde yaşayarak görmüş olduk. Özellikle genetiği bozulmamış gıdalar sağlıklı nesillerin yetişmesi için bizi bu çalışmaya yönlendirmiş oldu. Genetiği bozulmamış gıdalar gıda üretiminde dünyada kendi kendine yetebilen ülkeler için oldukça önemli. Biz de Karatay Belediyesi olarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü kurarak çalışmalarımızı hızlandırdık. Ata tohumu ile ilgili Konya'mızda ciddi bir çalışma yürüttük. Binlerce vatandaşımıza ata tohumunu dağıttık ve onlarda kendi seralarında ve bahçelerinde genetiği bozulmamış ürünleri üretip çoğalttılar. 2026 yılında da ata tohumu dağıtımımız devam edecek."

KADIN İSTİHDAMINA KATKI

Ata tohumu girişimleri ile birlikte kadın istihdamına da katkı sunduklarını ifade eden Hasan Kılca; "Tarımsal üretim yapmanın birçok ayağı vardır. En önemli ayaklarından biri ise girişimci kadınlarımızın burada istihdam edilmesidir. Kadınlarımız üretim sürecinde yer alarak kendileri kazanç elde ederken üretime de katma değer sunmuş oluyor. Bu anlamda da kadınlarımızın bu projelerde yer almasını oldukça önemsiyoruz. Onların el emeğiyle bu ürünler daha da lezzetlenip daha da anlamlanıyor" açıklamalarına yer verdi.



