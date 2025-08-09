Bir aile yok oldu: 3 ölü 2 yaralı

Tokat'ta dün sabah meydana gelen trafik kazasında, Emrah Çelik'in kullandığı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve Özgür Sepetçi'nin aracına kafa kafaya çarptı. Kazada, sürücü Emrah Çelik (32), eşi Şeymanur Çelik (28), 2 aylık bebekleri Elanur Çelik ile yanlarında bulunan Döndü Pulat (56) hayatını kaybetti. Çiftin 3 yaşındaki kızları Elifnur Çelik ve diğer otomobilin sürücüsü Özgür Sepetçi ise ağır yaralı olarak Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Van'ın İpekyolu ilçesinde ise Gökhan Acar'ın kullandığı otomobil, park halindeki briket yüklü TIR'a çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Acar ve yanında bulunan arkadaşı Baran Aydan yaşamını yitirdi.Adana Seyhan'da gerçekleşen kazada, Gökhan Kiper'in kullandığı otomobil ile Fırat Öztürk'ün aracı kavşakta çarpıştı. Kontrolden çıkan Öztürk, önce bariyerlere, ardından park halindeki araca ve kaldırımda inşaatı denetleyen müteahhit Abdulgafur Şenol ile yanında bulunan İbrahim Çelik'e çarptı. Şenol olay yerinde hayatını kaybederken, diğerleri yaralandı.İzmir'in Ödemiş ilçesinde Mehmet Ç.'nin kullandığı otomobil ile Şenol Pehlivan'ın motosikleti kavşakta çarpıştı. Ağır yaralanan Pehlivan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Yetkililer, kazalarla ilgili soruşturma ve tedavi süreçlerinin devam ettiğini bildirdi.