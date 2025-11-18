Bir aileyi yok eden ihmal Alüminyum Fosfit mi? Uzman isim anlattı: Belirtileri neler? Tedavisi yok mu?

Fatih'te anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ile iki küçük çocuğun yaşamını yitirdiği acı olayda soruşturma devam ediyor. Ailenin kaldığı otelde yapılan ilaçlama, akıllara gıda zehirlenmesi değil, bir ihmal zinciri olabileceği ihtimalini getirdi. Peki, şüphelerin odağındaki alüminyum fosfit nedir? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yener Gün, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
'DAHA ERKEN ORTAYA ÇIKMALIYDI'
Dr. Yener Gün, olası bir gıda zehirlenmesi durumunda kişinin ne kadar sürede reaksiyon vereceği konusunda, "1 güne kadar bu semptomları görürüz ama bazen 4-6 saate kadar bu semptomlar başlayabiliyor. Gıda zehirlenmesi durumunda, 11 Kasım'da yedikleri yemeğin 13 Kasım'da etkisini göstermesi biraz zor; daha erken ortaya çıkması beklenir" şeklinde konuştu.
'HÜCRE ÖLÜMLERİNE NEDEN OLUYOR'
Alüminyum fosfit maddesinin, su veya nem ile temas ettiğinde çok zehirli bir madde olan 'fosfin (PH3)' gazı açığa çıkardığı biliniyor. Dr. Gün bu maddeden bahsederek, "Daha çok haşere için kullanılan, böcek ilacı dediğimiz bir madde. Nem ile karşılaşınca gaz olarak solunum yoluyla zehirlenmelere yol açabiliyor. Daha çok hücre içinde hasara neden olduğu için hücre ölümlerine neden oluyor. Bu zehirlenmenin derecesi eğer fazlaysa; kalp yetmezliği, solunum yetmezliği gibi durumlar görülebiliyor. Böyle durumlarda organ yetmezliği sebebiyle hasta hayatını kaybedebiliyor" dedi.
'PANZEHİRİ YOK'
Alüminyum fosfit maddesinin panzehiri olmadığından bahseden Gün, "Bu maddenin bir panzehiri yok. Eğer çok fazla maruz kalınmamışsa destek tedaviyle bazen hastaların hayatı kurtarılabiliyor" ifadelerini kullandı.
GIDA ZEHİRLENMESİYLE AYIRT EDİLEBİLİR Mİ?
Dr. Gün, gıda zehirlenmesi ile alüminyum fosfit zehirlenmesinin hastanede ayırt edilebilmesi hakkında şunları söyledi: "İlk etapta semptomları aynı olabilir. Hastanın öyküsünde şüpheli bir şey olmadığı sürece gıda zehirlenmesi düşünülür, tedavi de gıda zehirlenmesine yönelik olur. Ailenin ikinci kez hastaneye gelişinde tekrar gıda zehirlenmesinden şüphelenilmesine gelince; bu semptomlar hemen geçmeyebiliyor, bu yüzden tedavi buradan ilerletilmiş olabilir."
ERKEN TEŞHİS OLSAYDI HAYATTA KALMA ŞANSLARI OLUR MUYDU?
Dr. Yener Gün, "Böyle zehirlenmeler %40 ila %70'lere kadar ölümle sonuçlanabiliyor. Panzehiri olmadığı için destek tedavisi ile baba için konuştuğumuz gibi bu süre uzatıldı fakat hasar çok fazla olduğu için geri döndürülemedi. Hasar az olduğu durumlarda vücut kendi kendini toparlayabiliyor" dedi.
'BELİRGİN BİR KOKUSU YOK'
Dr. Gün bu kadar zararlı bir madde kullanılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsederek, "Belirgin bir kokusu yok, solunum yolunda yanma hissi olmayabilir, biraz daha sinsi bir madde. Benim önerim böyle durumlarda kullanımdan önce önlem alınmalı, yetkisi olan kişiler yapmalı, kontrollü uygulanmalı" uyarılarında bulundu.
Ailenin kaldığı otelde ilaçlama yapan kişilerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilmiş bir yetki belgesi olmadığı biliniyor.
