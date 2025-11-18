Bir aileyi yok eden ihmal Alüminyum Fosfit mi? Uzman isim anlattı: Belirtileri neler? Tedavisi yok mu?

'HÜCRE ÖLÜMLERİNE NEDEN OLUYOR'

Alüminyum fosfit maddesinin, su veya nem ile temas ettiğinde çok zehirli bir madde olan 'fosfin (PH3)' gazı açığa çıkardığı biliniyor. Dr. Gün bu maddeden bahsederek, "Daha çok haşere için kullanılan, böcek ilacı dediğimiz bir madde. Nem ile karşılaşınca gaz olarak solunum yoluyla zehirlenmelere yol açabiliyor. Daha çok hücre içinde hasara neden olduğu için hücre ölümlerine neden oluyor. Bu zehirlenmenin derecesi eğer fazlaysa; kalp yetmezliği, solunum yetmezliği gibi durumlar görülebiliyor. Böyle durumlarda organ yetmezliği sebebiyle hasta hayatını kaybedebiliyor" dedi.