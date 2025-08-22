‘Bir Anadolu Şenliği’ Hakkâri’de başladı

Bakanlığın bu yıl ilk kez hayata geçirdiği şenliğin ilk durağı Hakkâri oldu. 22 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan şenlik kapsamında, Yüksekova'ya, Çukurca'dan Şemdinli ve Derecik'e uzanan geniş bir coğrafyada birbirinden zengin etkinlikler planlanıyor. Sinemadan tiyatroya, çocuk etkinliklerinden konserlere uzanan dopdolu programıyla "Bir Anadolu Senliği", her yaştan sanatsevere unutulmaz deneyimler yaşatmayı hedefliyor. Hakkâri'de bugün başlayan Bir Anadolu Şenliği kapsamında, Hakkâri Stadyumu'nda oluşturulan çocuk köyü ve bakanlık etkinlik noktası ziyaret edildi. Seyir terasında halay gösterilerinin yapıldığı şenlikte, gastronomi etkinliği ise dikkat çekti. Hakkâri'nin ardından 'Bir Anadolu Şenliği' Tunceli, Şırnak, Bingöl ve Bitlis'te de Eylül ayı içerisinde düzenlenmesi planlanıyor.