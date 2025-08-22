Haberler Yaşam Haberleri ‘Bir Anadolu Şenliği’ Hakkâri’de başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Yasayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bu yıl beş farklı şehirde hayata geçireceği "Bir Anadolu Senliği" Hakkâri’den başladı.

‘Bir Anadolu Şenliği’ Hakkâri’de başladı

Bakanlığın bu yıl ilk kez hayata geçirdiği şenliğin ilk durağı Hakkâri oldu. 22 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan şenlik kapsamında, Yüksekova'ya, Çukurca'dan Şemdinli ve Derecik'e uzanan geniş bir coğrafyada birbirinden zengin etkinlikler planlanıyor. Sinemadan tiyatroya, çocuk etkinliklerinden konserlere uzanan dopdolu programıyla "Bir Anadolu Senliği", her yaştan sanatsevere unutulmaz deneyimler yaşatmayı hedefliyor. Hakkâri'de bugün başlayan Bir Anadolu Şenliği kapsamında, Hakkâri Stadyumu'nda oluşturulan çocuk köyü ve bakanlık etkinlik noktası ziyaret edildi. Seyir terasında halay gösterilerinin yapıldığı şenlikte, gastronomi etkinliği ise dikkat çekti. Hakkâri'nin ardından 'Bir Anadolu Şenliği' Tunceli, Şırnak, Bingöl ve Bitlis'te de Eylül ayı içerisinde düzenlenmesi planlanıyor.

