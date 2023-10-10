Bir asır sonra ilk Sema

Osmanlı Sultanı 1. Ahmed'in emriyle 1615 yılında Cünuni Ahmed Dede tarafından kurulan, 1925'te kapatıldıktan sonra büyük bölümü yıkılan Bursa Mevlevihanesi, Büyükşehir Belediyesince yapılan rekonstrüksiyon çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Mevlevihanenin açılışında yaptığı konuşmada, Mevleviliğin Hazreti Mevlana'nın manevi yol göstericiliğini, bir merkez etrafında kurumsal hale getirme çabasıyla ortaya çıktığını söyledi.Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in tasvibi ve Hüsameddin Çelebi'nin takibiyle Konya'da inşa edilen türbenin, Mevlana'nın aziz naaşını saklamasının yanında ilk "Mevlevi dergahı" olma özelliği de taşıdığını belirten Ersoy, Mevlevihanelerin, tarih boyunca toplumun her kesiminden insanın manevi hayatına tesir ettiğini vurguladı. Ersoy, Mevleviliğin hem iç hem de dış güzelliğe odaklandığını anlatarak, "Böylece müntesipleri bir yandan kamil insan olurken, diğer yandan da güzel sanatlara verilen önemle dergahlardan pek çok sanatkar yetişmiştir" diye konuştu. Vali Mahmut Demirtaş da Bursa Mevlevihanesi'nin yeniden ihya edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursa Mevlevihanesi'nin ruhunun da dört asır öncesindeki gibi korunarak devam etmesi için çalışacaklarını belirtti. Aktaş, "Bursa Mevlevihanesi'nin yeniden inşasının bu önemli yıla denk gelmesi de tarihe not düşmek bakımından ayrıca önemli. Bursa Mevlevihanesi'nin ihyasında emeği geçen değerli isimlere, mesai arkadaşlarıma, kurum ve kuruluşlara ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 750'nci vuslat yılında Hazreti Mevlana'yı da rahmet ve hürmetle yad ediyorum" dedi. Bakan Ersoy ve beraberindekiler, kurdeleyi keserek açılışını gerçekleştirdikleri Bursa Mevlevihanesi'ni gezdi, sema gösterisini izledi. AA