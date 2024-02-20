Bir evden iki aday!

AK Parti ve MHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere Cumhur İttifakı olarak birlikte girme kararı aldı. MHP, aday listelerini 16 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti. AK Parti de aday listelerini 20 Şubat Salı günü yani bugün teslim edecek. Aday listelerinin ilçe ve il seçim kurullarına teslim edilmesine saatler kala İzmir'in Kiraz ilçesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

BİRİ KİRAZ DİĞERİ SÜTÇÜLERDEN ADAY OLDU

AK Parti, İzmir'in Kiraz ilçesinde mevcut belediye başkanı Saliha Özçınar Kutlu'yu yeniden aday gösterdi. Kutlu'nun eşi Kasım Kutlu da MHP'nin Isparta Sütçüler belediye başkan adayı oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Kiraz ilçesinde, MHP'nin de Isparta Sütçüler'de seçimi kazanması halinde, "karı-koca belediye başkanı" olmuş olacak. 2014'teki yerel seçimlerde MHP listesinden seçilen Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu ilerleyen süreçte siyasi tercihini AK Parti'den yana kullanmıştı.