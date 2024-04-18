Bir günde 3 deprem yaşayan Tokat’ta son durum ne?

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu , depremin ardından son durumla ilgili açıklama yaptı. Hatipoğlu, "ilk gelen haberlere göre can kaybının olmayışı bizim için en büyük teselli kaynağı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Biz devlet olarak İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda tüm vatandaşlarımızın barınma sorunu aş ve ibadetlerinin halledilmesiyle ilgili gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Tekrar tüm hemşehrilerimize ve aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Can kaybının yaşanmadığı depremde Sulusaray'daki Fatih Caminin minaresinde hasar oluşurken bazı kerpiç evler ve ahırlarda da yıkım meydana geldi. Yetkililer bölgede hasar tespit çalışmalarını yürütürken vatandaş geceyi dışarda geçirecek.

Öte yandan Tokat Valiliği; Tokat'ta il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlar için yurtlar, spor salonları ve misafirhanelerde vatandaşların misafir edilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

5 ilden Tokat'a, 6 ilden de Yozgat'a AFAD ekipleri sevk ediliyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'tan yapılan açıklamaya göre: Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18:11'de meydana gelen deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili bütün kurumların teyakkuz haline geçirildiği, Tokat'a Sivas, Erzurum, Samsun, Çorum, Amasya, Yozgat'a ise; Ankara, Çankırı, Kayseri, Amasya, Nevşehir, Kırıkkale illerindeki AFAD ekipleri sevk edildiği bildirildi.

Ayrıca "AFAD Başkanı Vali Okay Memiş, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Daire Başkanı deprem bölgesine intikal etmektedir. Ekiplerimizin saha tarama çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.