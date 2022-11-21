Bir Küçük Günışığı 12.bölüm izle: ATV Bir Küçük Günışığı son bölüm tamamı izle!

Bir Küçük Günışığı 12.bölüm ATV'de izleyiciyle buluşuyor. Pazartesi akşamları yayınlanan dizide bu hafta heyecan üst seviyede yaşanıyor. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler ise Bir Küçük Günışığı 12.bölüm full izle seçeneğine ulaşmaya çalışıyor. İşte Bir Küçük Günışığı son bölüm izle ekranı
Bir Küçük Günışığı 12.bölüm ATV'de yayınlanıyor. Aşağıdaki linkten dizinin son bölümünü izleyebilirsiniz.
BİR KÜÇÜK GÜNIŞIĞI SON BÖLÜM İZLE EKRANI
"Ben Anneyim"
Elif sonunda Dila'yla baş başadır. Şimdi hesap zamanıdır. Elif, Dila'yla kozlarını paylaşırken acı sözleriyle canını yakmaktan geri durmaz. Fırat, Elif'in yanında olup her şeyi yoluna koyacağına dair söz verir. Elif buna inanmışken Dila gelip Güneş'i, Elif'ten alacağını söyler.
Elif altüst olur. Ne Ümran ne de Fırat, Dila'ya destek olurlar. Dila da kendi yöntemleriyle Güneş'i almaya çalışır. Sosyal medyayı kullanarak mağdur rolü oynar. Ümran medyanın gözü önüne çıktığı için köşeye sıkışır. Dila, Elif'e acı sözlerinin bedelini fazlasıyla ödetmeye kararlıdır. Bu daha başlangıçtır. Elif'i daha büyük belalar bekliyordur.