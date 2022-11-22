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Giriş Tarihi: 22.11.2022 01:24

Bir Küçük Günışığı 13.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Bir Küçük Günışığı son bölüm özeti

ATV’nin sevilen dizisi Bir Küçük Günışığı 13.bölüm fragmanı son bölüm ardından aratılıyor. Başrollerinde Seray Kaya, Berk Atan’ın rol aldığı dizide bu hafta Elif sonunda Dila'yla baş başadır. Şimdi hesap zamanıdır. Elif, Dila'yla kozlarını paylaşırken acı sözleriyle canını yakmaktan geri durmaz. Peki Bir Küçük Günışığı 13.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Bir Küçük Günışığı son bölüm özeti

Bir Küçük Günışığı 13.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Bir Küçük Günışığı son bölüm özeti

Bir Küçük Günışığı 13.yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Pazartesi akşamı yayınlanan dizide heyecan dorukta. Son bölüm ardından yeni bölüm fragman arayışı başladı. Peki Bir Küçük Günışığı 13.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR KÜÇÜK GÜNIŞIĞI 13.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Küçük Günışığı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Elif ve Dila için hesaplaşma vakti

"Ben Anneyim"

Elif sonunda Dila'yla baş başadır. Şimdi hesap zamanıdır. Elif, Dila'yla kozlarını paylaşırken acı sözleriyle canını yakmaktan geri durmaz. Fırat, Elif'in yanında olup her şeyi yoluna koyacağına dair söz verir. Elif buna inanmışken Dila gelip Güneş'i, Elif'ten alacağını söyler. Elif altüst olur. Ne Ümran ne de Fırat, Dila'ya destek olurlar. Dila da kendi yöntemleriyle Güneş'i almaya çalışır. Sosyal medyayı kullanarak mağdur rolü oynar. Ümran medyanın gözü önüne çıktığı için köşeye sıkışır. Dila, Elif'e acı sözlerinin bedelini fazlasıyla ödetmeye kararlıdır. Bu daha başlangıçtır. Elif'i daha büyük belalar bekliyordur.

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Bir Küçük Günışığı 13.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Bir Küçük Günışığı son bölüm özeti
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