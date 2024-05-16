Bir milleti kurtuluşa taşıyan gemi bağımsızlık ateşini Bandırma’da yaktı

Kurtuluş mücadelesinin önemli kahramanlarından biri de şüphesiz Bandırma Vapuru oldu. 15 Mayıs'ta İzmir'in işgaliyle birlikte yükselen tepkiler, Türk milletinin bağımsızlık aşkını alevlendirdi. Bu ateş, kurtuluş mücadelesinin sembolü haline gelen Bandırma Vapuru'nun demir aldığı rotayı belirledi.

HIRÇIN DALGALAR YARILDI

Bandırma Vapuru, tarih boyunca birçok rolde boy göstermişti. 1878'de İskoçya'da inşa edilen gemi, önce İngiltere ve Yunanistan bayrakları altında yük ve yolcu taşıdı. 1894'te İdare-i Mahsusa tarafından satın alınarak Panderma adını aldı ve sonrasında Bandırma olarak anıldı. Bandırma'nın gerçek kahramanlığı ise Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinde yaşandı. Bandırma Vapuru, Kurtuluş Savaşı'nın başlayacağı yolculuk için 16 Mayıs 1919'da demir aldı. Geminin içinde, tarih yazacak bir heyet vardı: Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında ilerleyen vapur, sadece denizde değil, içeride de önemli kararlar alınıyordu.

TÜRK MİLLETİNİN YENİDEN DOĞUŞU

Ancak Bandırma'nın rotası, sadece denizin dalgalarıyla değil, düşman gemileriyle de çalkalanıyordu. İngiliz gemilerinin takibine rağmen, vapurun kaptanı İsmail Hakkı'nın ustalığı ve cesaretiyle fırtınada izini kaybettirmeyi başardı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaşan Bandırma, Türk milletinin yeniden doğuşunun ilk adımını atmıştı.

SADECE BİR GEMİ DEĞİLDİ

Bandırma Vapuru, sadece bir gemi değildi. O, umudun, azmin ve kararlılığın ta kendisiydi. Türk milletinin kaderini değiştiren bu vapur, bir ulusun yeniden ayağa kalkışına, bağımsızlık ateşini yakmasına vesile oldu. Bandırma'nın asil görevi, kurtuluş mücadelesinin zaferiyle tamamlandı ve ardında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu bıraktı.

MİLYONLARCA KİŞİ ZİYARET ETTİ

Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri olan Bandırma Vapuru'nun replikası ise ziyaretçi rekoru kırıyor. 2018-2023 döneminde ziyaret edenlerin toplam sayısı 1 milyon 660 bine ulaştı. Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a geldiği tarihi Bandırma Gemi Müzesi, ziyaretçilere Türkiye'nin kurtuluşunun başlangıç noktasını keşfetme fırsatı sunuyor. Müze, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine dair önemli anıları canlandırıyor ve ziyaretçilere tarihi bir yolculuk deneyimi yaşatıyor.