Bir şerit ihlali faciaya yol açtı

Aydın'dan İzmir yönüne giden Muhammed Demir (40) idaresindeki 35 AER 285 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve şerit ihlali yapan Arif Çakır idaresindeki 09 TC 779 plakalı otomobil çarpıştı.

Demir'in kullandığı otomobil de İzmir istikametinden gelen otomobile çarptı. Kazada, otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan esnaf Arif Çakır, kurtarılamadı. Yaralılardan Muhammed Demir ve Çetin Toprak'ın sağlık durumlarının ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.