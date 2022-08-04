Bir şişme botla 56 göçmeni ölüme göndereceklerdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde polisin 'dur' ihtarına uymadığı için takip edilerek durdurulan kapalı kasa bir araçta, Afganistan uyruklu 56 düzensiz göçmen ile birlikte bir şişme bot ve 22 bidon yakıt bulundu. Araç sürücüsü A.K.'nin üst aramasında ise 4 bin lira nakit para ele geçirildi. Şüpheli A.K. gözaltına alındı. Şüphelinin, yasadışı yollarla Türkiye'ye gelen ve buradan yine yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen her bir düzensiz göçmen için bin dolar ödeme aldığı tespit edildi. Şüphelinin 2 suç ortağını da yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.İnsan kaçakçısının, düzensiz göçmenleri Edirne'nin Meriç Nehri'ne götürüp buradan tek bir şişme botla Yunanistan'a göndermeyi planladığı öğrenildi. Şüpheli A.K., 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı. Ölüm yolculuğundan kurtarılan düzensiz göçmenler sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi. Düzensiz göçmenler yüzme bilmediklerini söyledi.