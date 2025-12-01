Bir yanda kar bir yanda güneş

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerden başlayarak düşeceği ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün Marmara, Ege ve Karadeniz kıyılarının geneli yağmurlu olacak. Bolu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bolu'nun yüksek kesimlerine, gece saatlerinde kar yağdı.Antalya'da etkili olan yağış sonrası hava sıcaklığı, 20 dereceye yükseldi. Deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece ölçüldü. Birçok amatör balıkçı sabah erken saatlerden itibaren sahilde yerini alırken, bazı vatandaşlar ise dalgalı denizde yüzmeyi tercih etti. Havanın ısınmasıyla kimi vatandaşlar ailesiyle sahilde kahvaltı yaptı, kimileri ise sahil kenarında yürüyüş yaparak güneşli havanın tadını çıkardı.Megakent İstanbul'da haftanın ilk günü yağmur bekleniyor. Sıcaklığın gündüz 14 derece gece ise 8 derece dolaylarından seyretmesi öngörülüyor.