Bircan Doğan’ın katiline ağırlaştırılmış müebbet! Cani kocanın son sözleri pes dedirtti!

Bircan Doğan'ın annesi Emine Günay, "Ben adalete güveniyordum her zaman. Adalet yerini buldu. Benim ateşim sönmez ama adalet yerini buldu" ifadelerini kullanırken, baba İlhan Günay, "Adalet yerini buldu, adalete teşekkür ederim" dedi.

Öldürülen Bircan Doğan'ın ablası Gülcan Taşkaya ise "Adalet yerini buldu ama benim sadece hissettiğim koca bir boşluk. Benim ateşime bir damla su değmedi" diye konuştu.