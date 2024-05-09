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Giriş Tarihi: 9.5.2024 21:53

Birecik Belediye başkanının ağabeyi tutuklandı

Şanlıurfa DEM Parti Birecik İlçe Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturma neticesinde gözaltına alınan Birecik belediye Mehmet Begit’in ağabeyi H.B.  tutuklandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Birecik Belediye başkanının ağabeyi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Meydan Mahallesi'ndeki Abdulkadir Erdil Caddesi üzerinde bulunan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) binasına 8 Mayıs tarihinde silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırının ardından emniyet ekipleri tarafından başlatılan soruşturma neticesinde olayın faili olduğu belirlenen Mehmet Begit'in ağabeyi H.B. gözaltına almıştı.

H .B, emniyet işlemlerinin tamamlanması ile adliyeye sevk edildi. Savcılık, Begit'i tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk etti. Hâkimliğe sevk edilen Begit, tutuklanarak cezaevine konuldu.

H .B 'in önceki akşam DEM Parti ilçe yöneticilerini WhatsApp üzerinden mesajla tehdit ettiği iddia edildi. Tehdit edildiği iddia edilen ilçe yöneticileri H. B hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Birecik Belediye başkanının ağabeyi tutuklandı
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