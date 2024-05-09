Birecik Belediye başkanının ağabeyi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Meydan Mahallesi'ndeki Abdulkadir Erdil Caddesi üzerinde bulunan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) binasına 8 Mayıs tarihinde silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırının ardından emniyet ekipleri tarafından başlatılan soruşturma neticesinde olayın faili olduğu belirlenen Mehmet Begit'in ağabeyi H.B. gözaltına almıştı.

H .B, emniyet işlemlerinin tamamlanması ile adliyeye sevk edildi. Savcılık, Begit'i tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk etti. Hâkimliğe sevk edilen Begit, tutuklanarak cezaevine konuldu.

H .B 'in önceki akşam DEM Parti ilçe yöneticilerini WhatsApp üzerinden mesajla tehdit ettiği iddia edildi. Tehdit edildiği iddia edilen ilçe yöneticileri H. B hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.