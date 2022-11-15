Haberler Yaşam Haberleri Birecik'te balkondan düşen çocuk kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 15.11.2022 19:58 Son Güncelleme: 15.11.2022 20:12

Birecik'te balkondan düşen çocuk kurtarılamadı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşanan olay yürekleri dağladı. 13 yaşındaki Müslüm Oğul isimli çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Birecik’te balkondan düşen çocuk kurtarılamadı

Olay Birecik ilçesine bağlı meydan mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 13 yaşındaki Müslüm Oğul hava almak için balkona çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden 13 yaşındaki çocuk yüksekten zemine düştü. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müslüm Oğul, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Oğul'un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Düzenlemede yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olanlar için emeklilik yöntemi
KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLA 2022-2023: E devlet ile GSB KYK burs başvuru nasıl yapılır, ne zamana kadar sürecek?
EYT YASASI SON DAKİKA: İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme
Teröristbaşı Duran Kalkan’dan saldırı itirafı! Kasım ayını işaret eden alçak tehditler
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret 2023 açıklaması: Çalışanların lehine yeni adımlar atılacak!
SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamada herkesin dikkatini çekmişti; İşte o bebek arabasının sahibi
2022 emekli promosyon kampanyaları YENİLENDİ! İşte güncel en yüksek banka promosyonu veren bankalar listesi
Benzin ve mazot fiyatı SON DAKİKA: Yeni indirim! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar kadar oldu? İşte İstanbul dahil akaryakıt fiyatları
AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL: Motorine indirim geldi! Akaryakıta indirim sonrası il il benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar,?
BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Yeni indirim geldi! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar kadar olacak? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
ARKADAŞINA GÖNDER
Birecik'te balkondan düşen çocuk kurtarılamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA