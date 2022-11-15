Birecik’te balkondan düşen çocuk kurtarılamadı

Olay Birecik ilçesine bağlı meydan mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 13 yaşındaki Müslüm Oğul hava almak için balkona çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden 13 yaşındaki çocuk yüksekten zemine düştü. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müslüm Oğul, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Oğul'un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.