Düğünde kurusıkı tabancayla havaya rastgele ateş açan maganda hakkında mahkeme, “Birilerinin sevinci birilerinin matemi olmasın” deyip tutuklama kararı verdi
İstanbul'da ağabeyinin düğününde ateş açan ve çocuğunun korktuğunu söyleyen anneyi darp eden Enes A., mahkeme tarafından ders gibi bir gerekçe ile tutuklandı. Olay Maltepe ilçesinde geçen ekimde yaşandı. Enes A. ağabeyinin en mutlu gününde, düğünlerde yapılan en büyük hatalardan birini yaptı. Kurusıkı tabancasıyla rastgele ateş açıp sözde sevinç gösterisi yaptı. Enes A.'nın magandalığına düğünde konuk olarak bulunan bir kadın "Çocuğum korkuyor yapmayın" diyerek tepki gösterdi. Kadının tepkisine, düğündekilerin dahası çocuğun korkusuna aldırış etmeyen Enes A. ateş etmeye devam edince kadın tekrar tepki gösterdi. Enes A., bu kez özür dilemek yerine kadını darp etti. Kadının şikâyeti üzerine gözaltına alınan Enes A. savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.
'ÖZÜR DİLEDİM' DEDİ
Hâkimlikte ifade veren Enes A., "Çocuğunun korktuğunu ve yapmamamı söyledi. Ben de özür dileyip 'Zaten gidiyoruz' dedim. Bana hakaret etti ve aramızda tartışma çıktı. Darp etmedim" dedi. Mahkeme, kararında "Birilerinin sevinci birilerinin matemi olmasın" ifadesine yer vererek ders niteliğinde bir karara imza attı. Kararda, şüphelinin 'basit yaralama' suçunu işlediğine ve ruhsatsız silahla havaya ateş ettiğine ilişkin somut delillerin ve görüntülerin bulunması, delilleri karartma ve kaçma ihtimali olmasını gerekçe göstererek Enes A.'nın tutuklanmasına karar verdi.