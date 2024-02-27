Bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün’ü hayattan koparmıştı.. Mütalaada “olası kast” nedeniyle 25 yıl hapis talebi

Kadıköy Bostancı sahil yolunda 18 Temmuz günü polis çevirmesinden kaçan alkollü ve uyuşturucu madde etkisindeki Temel Ünlü'nün bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün(51)'e çarparak ölümüne sebep olmuştu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli Temel Ünlü, olaydan 71 gün sonra adliyeye gelerek teslim olmuştu. Ünlü hakkında "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

"KEŞKE KOLUM KOPSAYDI DA EVDEN ÇIKMASAYDIM"

İstanbul Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Temel Ünlü bulunduğu cezaevinden getirilirken müştekiler ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmadaki savunmasında tutuklu sanık Temel Ünlü, "Ehliyetim yok. Polis uygulama noktasında durdum. Başka bir araçla ilgilenirken kaçtım. En fazla arkadan bir ceza gelir diye düşündüm. Kovalamaca olmadı. Kamera kayıtlarında görülür zaten. Ben pişmanım. Keşke o gün kolum kopsaydı da evden çıkmasaydım" dedi.

MÜTALAADA "OLASI KASTLA" 25 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Tanık Mehmet Can Çoban ise "Trafik kazası yaptığını ve aracı almamı istedi. Bende olayı tam olarak bilmeden gittim" derken Doğanay Güzelgün'ün annesi müşteki Hayriye Güzelgün, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Temel Ünlü'nün olay günü kız arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra arabaya bindiği, polis denetiminden kaçarak yüksek süratle araç kullanmaya devam ederken maktule çarparak ölümüne neden olduğu açıklandı. Sanığın "Olası kastla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapsi talep edildi.

"YAŞARKEN MEZARA GİRDİM"

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık, "Benim başıma gelen kaza herkesin başına gelebilir. Aniden gelişen kaza. Rahmetlinin yola atlamasıyla gerçekleşmiş bir olaydır. Ortada olası kasıt nasıl olabilir. Hasbel kader kaza olmuş. Mütalaaya katılmıyorum. Bu yük bana ağır geliyor. Mağdurum. Vicdan azabı çekiyorum. Kendisi rahmetli oldu beni de yaşarken mezara koydu" şeklinde konuştu.

Duruşma sonu mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına ve esasa ilişkin savunma yapılması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.