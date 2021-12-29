Bitirilmeyen yol çileden çıkarttı

CHP'LİBakırköy Belediyesi'nin İskele Sokak'ta başlattığı yol yapım çalışması haftalardır bitmek bilmiyor. Yağmurla birlikte çamur deryasına dönen cadde, esnafı da vatandaşı da mağdur ediyor. Caddede yürüyenler çamur içerisinde kalırken, araçlar da ilerlemekte güçlük çekiyor. SABAH'a konuşan esnaf artık bu çilenin bitmesini istediklerini, konuştukları zaman da ceza yediklerini söyledi. Sokakta elektrikçilik yapan Selçuk Uçar "Bir aydır rezillik içerisindeyiz. İşlerimizi de son derece kötü etkiledi. Yolun bir an önce bitirilmesini istiyoruz" dedi. İsmini vermeyen bir başka esnaf ise "Konuşmaya çekiniyoruz. Belediyeden gelip türlü bahanelerle ceza kesiyorlar" diye konuştu.