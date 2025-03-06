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Giriş Tarihi: 7.3.2025

Bitkisel hayattaki astsubay 14 yıl sonra şehit oldu

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Bitkisel hayattaki astsubay 14 yıl sonra şehit oldu
Antalya'da teröristlerle girdiği çatışmada başından vurularak bitkisel hayata giren Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin Çınar (52), 14 yıl sonra şehit oldu. Çınar, 2 Ekim 2011'de Hisarçandır ormanlık alanında PKK'lı teröristlerle çatışmaya girdi. Teröristlerin açtığı ateşle başından vurulan Çınar bitkisel hayata girdi. Tedavisinin ardından evine gönderilen Çınar'a, o tarihten itibaren eşi Ayten ve kızı Gamze Çınar baktı. Bitkisel hayattan çıkamayan Çınar, önceki gün şehit oldu. Şehit astsubay Uncalı Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verildi.
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Bitkisel hayattaki astsubay 14 yıl sonra şehit oldu
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