Bitkisel hayattaki astsubay 14 yıl sonra şehit oldu

Antalya'da teröristlerle girdiği çatışmada başından vurularak bitkisel hayata giren Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin Çınar (52), 14 yıl sonra şehit oldu. Çınar, 2 Ekim 2011'de Hisarçandır ormanlık alanında PKK'lı teröristlerle çatışmaya girdi. Teröristlerin açtığı ateşle başından vurulan Çınar bitkisel hayata girdi. Tedavisinin ardından evine gönderilen Çınar'a, o tarihten itibaren eşi Ayten ve kızı Gamze Çınar baktı. Bitkisel hayattan çıkamayan Çınar, önceki gün şehit oldu. Şehit astsubay Uncalı Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verildi.