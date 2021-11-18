Haberler Yaşam Haberleri Bitlis'te 13 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Giriş Tarihi: 18.11.2021 17:29

Bitlis'te 13 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN

Bitlis merkez ve Mutki ilçesine bağlı 13 köy ve mezralarında PKK'lı teröristlerin yakalanması için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü mensuplarını bulmak ve etkisiz hale getirmek amacıyla 18 Kasım 2021 Perşembe günü saat 17.00'da başlatılan sokağa çıkma yasağının 13 köy ve mezralarında ikinci bir emre kadar uygulanacağı ifade edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Bitlis merkez ve Mutki İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Ziyaret, Esen, Kayadağ, Karbastı, Dilek, Sarpkaya, Kaşak, Taşlıdere, Ocakbaşı, Tolgalı, Sivrice, Açıkalan ve Salman köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alındı. Bölgelerde teröristleri yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 18 Kasım 2021 Perşembe günü saat 17.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar 'Sokağa Çıkma Yasağı' ilan edilmiştir."

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Bitlis'te 13 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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