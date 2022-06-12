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Giriş Tarihi: 12.6.2022 17:20

Bitlis'te acı olay: Hakan havuzda boğuldu...

DHA
Bitlis’te acı olay: Hakan havuzda boğuldu...

Bitlis'te çok acı bir olay yaşandı... Serinlemek için kaynak suyu ile beslenen havuza giren Hakan Nurduhan (23) boğuldu...

Bitlis-Mutki kara yolundaki mesire alınına gelen Hakan Nurduhan, serinlemek için burada kaynak suyu ile beslenen havuza girdi. Yosunlarla kaplı havuzda bir süre yüzen Nurduhan, yüzeye çıkamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıç ekibi, suda kaybolan Nurduhan'ı bulmak için çalışma başlattı. Dalgıçlar, bir süre sonra Nurduhan'ın cansız bededine ulaşarak sudan çıkarttı. Nurduhan'ın cenazesi, sağlık ekipleri tarafından Bitlis Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı...

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Bitlis'te acı olay: Hakan havuzda boğuldu...
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