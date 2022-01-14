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Giriş Tarihi: 14.1.2022 11:38 Son Güncelleme: 14.1.2022 11:51

Bitlis’te eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bitlis’te eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Bitlis, Güroymak ve Tatvan’da, jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tutuklandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca, Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Jandarma timlerinin tespit ettiği 6 kişinin yakalanması Bitlis, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde, eş zamanlı olarak 55 personel ve 10 ekibin katılımıyla operasyon yapıldı. Operasyon sonucu, 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bitlis’te eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video

Operasyonda kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında ise. 10 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar, 5 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 cep telefonu, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör, 42 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Bitlis’te eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
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