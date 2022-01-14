Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca, Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Jandarma timlerinin tespit ettiği 6 kişinin yakalanması Bitlis, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde, eş zamanlı olarak 55 personel ve 10 ekibin katılımıyla operasyon yapıldı. Operasyon sonucu, 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bitlis’te eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video

Operasyonda kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında ise. 10 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar, 5 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 cep telefonu, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör, 42 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.