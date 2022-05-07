Haberler Yaşam Haberleri Bitlis'te terör operasyonu! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Giriş Tarihi: 7.5.2022 11:45

Bitlis'te terör operasyonu! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bitlis’te terör operasyonu! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, nokta istihbaratına dayalı olarak, Bitlis-Merkez ilçe Üçevler köyü kırsalında 06 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda; toprağa gömülü vaziyette (1) kg. plastik patlayıcı, (10) metre infilaklı fitil, (1) adet kesilmiş roketatar harp başlığı, (2) adet boş büyük tüp ele geçirilmiş ve emniyetli bir şekilde imha edilmiştir.

Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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Bitlis'te terör operasyonu! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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