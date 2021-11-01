Bitlis’te trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Bitlis-Tatvan karayolundaki Rahva mevkiinde bugün öğlen saatlerinde saat 12.30 sıralarında Nusret Çelik yönetimindeki kamyonet ile Metin Türk yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Nusret Çelik ve Fatma Türk hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolunda araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.