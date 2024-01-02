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Giriş Tarihi: 2.1.2024 15:34 Son Güncelleme: 2.1.2024 15:35

Bitlis’te zincirleme kaza: 18 kişi yaralandı!

Bitlis-Güroymak yolunda sis yüzünden meydana gelen, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı...

DHA
Bitlis’te zincirleme kaza: 18 kişi yaralandı!

Kaza, sabah saatlerinde Güroymak ilçesine bağlı Aşağıkolbaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Bitlis yönüne giden Özkan Özdağ'ın kullandığı 13 AAJ 788 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Yolu kapatan TIR ile aynı yöne giden 34 UD 8386, 13 DD 990, 34 VK 4478, 13 J 5032 ve 13 J 5085 plakalı araçlar da zincirleme olarak birbirine çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, Jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi. 18 yaralı çevredeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan 18 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bitlis’te zincirleme kaza: 18 kişi yaralandı!
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