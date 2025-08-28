Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş - Lausanne maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi play-off turunda rövanş!
Beşiktaş, Lausanne Sport karşısında rövanş maçına çıkıyor. Deplasmandaki ilk maçı 1-1 berabere tamamlayan Kara Kartal, tur bileti için evinde mücadele edecek. Tüpraş Stadyumu'nun sahne olacağı UEFA Konferans Ligi play-off karşılaşması şifresiz olarak takip edilecek. Temsilcimizin maçını izlemek isteyen siyah beyazlı taraftar canlı maç yayını için ekran başında yerlerini alıyor. Peki; Beşiktaş - Lausanne maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, BJK rövanş maçında muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne'ı ağırlıyor. Siyah beyazlılar İsviçre temsilcisini elemesi halinde adını gruplara yazdıracak. İlk maçtan bu yana oldukça değişiklik yapan takımın rövanş maçında Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet düdük çalacak. Her türlü galibiyetin Beşiktaş'ı lig aşamasına taşıyacağı karşılaşma bu akşam. Peki, Beşiktaş - Lausanne maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Lausanne maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı için sahada olacak iki takım ilk maçta 1-1 berabere kalarak tur biletini rövanşa bıraktı.

Heyecan dolu karşılaşma şifresiz olarak ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın Konferans Ligi rövanş maçı Show TV ekranlarından canlı yayımlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER...

Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi ile ayrılık yaşayan Beşiktaş'ta Milot Rashica da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain de yer almadı.

İşte, UEFA'ya bildirien kadro:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Mustafa Yortaç, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu.

Solskjaer'ın karşılaşmadaki rotasyonu heyecanla bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Emirhan, Paulista, Uduokhai, Taylan Bulut, Ndidi, Orkun Kökçü, Jurasek, Joao Mario, Rafa Silva, Abraham

Lausanne Sport: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekweiry, Diakite, Sene

