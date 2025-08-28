Beşiktaş - Lausanne maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi play-off turunda rövanş!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne'ı ağırlıyor. Siyah beyazlılar İsviçre temsilcisini elemesi halinde adını gruplara yazdıracak. İlk maçtan bu yana oldukça değişiklik yapan takımın rövanş maçında Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet düdük çalacak. Her türlü galibiyetin Beşiktaş'ı lig aşamasına taşıyacağı karşılaşma bu akşam. Peki, Beşiktaş - Lausanne maçı hangi kanalda ve saat kaçta?