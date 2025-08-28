Beşiktaş - Lausanne maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi play-off turunda rövanş!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne'ı ağırlıyor. Siyah beyazlılar İsviçre temsilcisini elemesi halinde adını gruplara yazdıracak. İlk maçtan bu yana oldukça değişiklik yapan takımın rövanş maçında Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet düdük çalacak. Her türlü galibiyetin Beşiktaş'ı lig aşamasına taşıyacağı karşılaşma bu akşam. Peki, Beşiktaş - Lausanne maçı hangi kanalda ve saat kaçta?
Beşiktaş - Lausanne maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı için sahada olacak iki takım ilk maçta 1-1 berabere kalarak tur biletini rövanşa bıraktı.
Heyecan dolu karşılaşma şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi ile ayrılık yaşayan Beşiktaş'ta Milot Rashica da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain de yer almadı.
İşte, UEFA'ya bildirien kadro:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Mustafa Yortaç, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu.
Solskjaer'ın karşılaşmadaki rotasyonu heyecanla bekleniyor.
Beşiktaş: Ersin, Emirhan, Paulista, Uduokhai, Taylan Bulut, Ndidi, Orkun Kökçü, Jurasek, Joao Mario, Rafa Silva, Abraham
Lausanne Sport: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekweiry, Diakite, Sene