Böcek ailesi ilk değil

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Böcek ailesinin konakladığı otelde ilaçlama yapan DSS firmasının, 18 Nisan'da da Şişli'deki bir apartman dairesinde yaptığı ilaçlamadan sonra Karan Yazıcı'nın (3) hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Çocuğun ölümüne ilişkin Adli Tıp'ın hazırladığı raporda, ölümün böcek ilacı zehirlenmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Karan'ın annesi Gamze Yazıcı ve babası Şahin Yazıcı, ilaçlamayı yapan DSS ilaçlama firmasından şikâyetçi oldu.Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Basın açıklaması yapan baba Şahin Yazıcı, otopsi raporunun 2 ay önce çıktığını belirterek "Bazı kurumlar o anda harekete geçmiş olsaydı vefat eden Böcek ailesi de şu an yaşıyor olabilirdi. Bizim olayımızdan haberdar hâlâ ilaçlamaya devam etmişler, can almaya devam etmişler" diye konuştu.