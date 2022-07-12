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Giriş Tarihi: 12.7.2022 18:20 Son Güncelleme: 12.7.2022 22:56

Bodrum 'Arda' diye ağladı

Babası ile birlikte bayram namazı dönüşünde yolun karşısına geçmeye çalışırken  ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Arda Karakurt toprağa verildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum ’Arda’ diye ağladı

Elim kaza, bayramın ilk günü sabah saatlerinde İslamhaneleri Mahallesi Bodrum-Turgutreis karayolunda meydana geldi. Karayolunda Bodrum istikametine seyreden Ali K. idaresindeki taksi, bayram namazından çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Arda Karakurt'a çaptı. Taksinin çarpmasıyla metrelerce savrulan Arda Karakurt, ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekibi, olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

4 gündür hastanede yaşam savaşı veren küçük Arda hayata veda etti. Bugün binlerce Bodrumlu Arda'nin cenazesine katılarak Arda'ya ağladı.

Dualarla uğurlanan Arda'nın annesinin sosyal medya paylaşımı ise yürekleri dağladı. Anne, oğlunun fotoğrafını paylaşıp 'Oğluma dualarınızı istiyorum, Arda gidiyor' dedi.

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Bodrum 'Arda' diye ağladı
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