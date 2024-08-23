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Giriş Tarihi: 23.8.2024 16:13 Son Güncelleme: 23.8.2024 16:39

Bodrum’da 36 saate varan su kesintisi

Geçen yaz susuzluktan kırılan gözde turizm merkezi Bodrum’da, yine aynı sıkıntı baş gösterdi. Sürekli arızalanan isale hatlarından dolayı suları kesilen vatandaşlar canından bezdi. Nüfusun yoğun olduğu mahallelerde 36 saate varan su kesintisi yaşanacağı durusuna bölge halkı isyan etti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum’da 36 saate varan su kesintisi

Gözde turizm merkezi Bodrum'da, bir türlü çözülemeyen altyapı sıkıntısı vatandaşı canından bezdirdi. Turizm sezonun başlaması ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle suya olan ihtiyaç daha da artarken, patlayan ishale hatları israfa neden oldu.

Bodrum ana içme suyu güney hattında arıza meydana geldi. İsale hattının bakım-onarım çalışmaları yüzünden, Yahşi, Yaka, Gürece, aşağı İslamhaneleri ve Müskebi Mahallelerinde 24 saat, Gazi Mustafa Kemal ile Turgut Özal Bulvarında 36 saate kadar su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Vatandaşlar, "Sürekli patlayan isale hatlarından dolayı zaten kısıtlı olan suyumuz israf ediliyor. Patlayan isale hatlarından dolayı sürekli kesintiler yaşanıyor ve susuz kalıyoruz. Tankerlerle su ihtiyacımızı gideriyoruz. Yetkilileri göreve çağırarak su sıkıntısının bir an önce çözülmesini istiyoruz. Geçen yıl yaşadığımız sıkıntıları tekrar yaşamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bodrum’da 36 saate varan su kesintisi
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