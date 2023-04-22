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Giriş Tarihi: 22.4.2023 17:08 Son Güncelleme: 22.4.2023 17:39

Bodrum’da bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla vatandaşlar gözde turizm merkezi Bodrum’a akın etti. Sahillerde yoğunluk oluştu.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum’da bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla vatandaşlar gözde turizm merkezi Bodrum'a akın etti. Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi turizmin gözde kentlerinde otellerdeki doluluk oranı arttı.

Bölgeye gelen vatandaşlardan bazıları müze ve ören yerlerini ziyaret ederken, kimileri de denize girmeyi tercih ediyor. Tatili Bodrum'a gelen kişiler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak vakit geçirirken, bazıları çocuklarıyla kumsalda oynadı.

Güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda tatilci denizde yüzdü. Deniz kenarındaki park ve mesire yerlerinde de yoğunluk yaşandı. Bodrum'un Kumbahçe, Gümbet, Paşatarlası, Ortakent mahallelerinde tatilciler yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda kişi güneşlenip denize girdi.

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Bodrum’da bayram yoğunluğu
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