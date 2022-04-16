Bodrum’da iki ayrı trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Muğla'da, Saffet Çiçek'in kullandığı 48 KL 220 plakalı tır, Güvercinlik Mahallesi istikametine giderken kontrolden çıkıp refüje çarptı, ardından Milas'tan Bodrum istikametine seyreden Muhammet Eren idaresindeki 09 LE 306 plakalı otomobille çarpıştı.
YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
YALIKAVAK MAHALLESİ'NDE KAZA
Yalıkavak Mahallesi'nde ise 48 AEE 462 plakalı motosikletle, plakası öğrenilemeyen minibüsün çarpıştığı kazada motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sağ kolu kırılan yaralı, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.