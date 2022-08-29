Haberler Yaşam Haberleri Bodrum'da ormanda başından tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 29.8.2022 21:57

Bodrum'da ormanda başından tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanda başından tabancayla vurulmuş halde 25-30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Jandarma esrarengiz cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiğini bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

DHA
Bodrum’da ormanda başından tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Olay, saat 19.00 sıralarında Bodrum- Güvercinlik yolu üzerinde ormanda ortaya çıktı. İddiaya göre, bölgede bulunan plaja girmek isteyen 2 kişi yolun karşısında ormanda yerde yatan birini gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde ölen kişinin 25-30 yaşlarında bir erkek olduğunu ve başından tabancayla vurulduğu saptandı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat ve JASAT timleri cesedin bulunduğu bölgede geniş çaplı arama yaptı. Dedektörün kullanıldığı aramalarda ipucu arandı. Ölen kişinin ise üzerinde şort, kırmızı tişört ve terlik olduğu belirtildi. Olayın aydınlatılması için jandarma bünyesinde oluşturulan özel ekip çalışmalarına başladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli promosyon 2022 ödemeleri 10 Bin TL sınırında! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri, ne kadar?
Son dakika | İBB'de kadın güvenlik görevlilerine taciz skandalı! Skandala örtbas
Son dakika: Akaryakıtta 'sahte' oyunu deşifre edildi! Bin 100 bayinin 300'ü mühürlendi
Masterchef kim elendi, kim gitti? 28 Ağustos 2022 Pazar Masterchef Türkiye'ye veda eden isim...
EYT nedir, ne zaman çıkacak? EYT emeklilikte yaşa takılanlar son dakika: Bakan Bilgin'den tek formül açıklaması!
SON DAKİKA | Şarkıcı Gülşen tahliye edildi
SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen olayında flaş gelişme! Gülşen tahliye edildi!
YKS ek tercihler başladı mı? ÖSYM ile Üniversite ek yerleştirme/YKS ek tercih kılavuzu 2022 ne zaman yayınlanır?
Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'den Berat Albayrak'a yalı iftirası! Ahlaksız yalanı SABAH çürüttü! İşte gerçekler...
Yunanistan'dan tehlikeli oyun! Türk uçaklarına S-300 radar kilidi tahrikinde son dakika gelişmesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrum'da ormanda başından tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA