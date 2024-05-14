Bodrum’da sahiller mercek altında! Kaçak yapıya, beyaz kuma geçit yok

Gözde turizm merkezi Bodrum'da doğal yapının korunması, kaçak ve ruhsatsız yapılaşmanın önüne geçmek için ilgili tüm ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde, nisan ayında 94 yapı mühürlenirken 42 yapı için yıkım kararı alındı. 8 kaçak yapının ise yıkımı gerçekleştirildi. Tüm ihbar ve şikayetleri yerinde inceleyen ekipler, söz konusu yapıların ruhsat ve proje uygunluk durumlarını denetleyerek gerekli hukuki işlemleri uyguluyor.

Denetimler kapsamında son olarak ekipler, Yalıkavak Mahallesi Gökçebel Mevkiinde, deniz kıyısında kamu arazisine yapılan kaçak yapıyı tespit etti. 200 metrekare kapalı alanda işletme olarak faaliyet gerçekleştirmek amacıyla yapıldığı anlaşılan kaçak yapı ve iskele, resmi ekiplerin gözetiminde, ilgili firma tarafından yıkılıyor. Yine Kumbahçe Mahallesinde kaçak ve ruhsatsız yapının yıkımı belediye ekiplerince gerçekleştiriliyor.

BEYAZ KUM DÖKÜMÜNE SIKI TAKİP

Turizmin önde gelen destinasyonları arasında yerini koruyan Bodrum'da sahil düzenlemeleri adı altında kum serimi yapan işletmelere zabıtalar müdahale ediyor.

Bodrum kıyılarının doğal görünümünü bozan ve insan sağlığına zararlı maddeler içeren "beyaz kum" adı altındaki kum serimlerine Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulayan zabıta ekipleri, serilen kumu da kaldırtıyor. Ekipler, son olarak Bitez ve Bahçelievler Mahallesinde iki işletmeye yaptırım uyguladı.