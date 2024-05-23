Bodrum’da sezon kapıda MUSKİ hala masada! Susuzluğun çözümü için somut adım atılmadı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü yöneticileri Bodrum'da yaşanan su sıkıntılarının çözümü için Bodrum Kent Konseyi çalışma grubu ile bir araya geldi. Toplantıda Bodrum'da meydana gelen hat patlakları, su miktarının arttırılması, kayıp kaçağın azaltılması ve atıksu arıtma kapasitelerinin yükseltilmesi gibi konular ele alındı.

Bu kapsamda MUSKİ Genel Müdürü olarak göreve başlayan Yılmaz Şengül'ün başkanlığını yaptığı bir heyet Bodrum Kent Konseyi su grubu üyeleri ile bir araya gelerek Yarımada'da yaşanan problemleri masaya yatırdı.

SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ADIM ATILMADI

Toplantıda öncelikle Bodrum'da yaşanan su sorunlarının çözüme kavuşması amacıyla bir master plan hazırlanması gerektiği ve bu konuda çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi. Bölgede kayıp kaçakla mücadele ve su miktarının arttırılması kapsamında hayata geçirilebilecek en hızlı ve en verimli alternatif yollar değerlendirildi.

Toplantıda MUSKİ tarafından sürekli arızaların meydana geldiği CTP hatların daha dayanıklı borular ile yenilenerek sürekli olarak meydana gelen su kesintilerinin önüne geçilmesi amaçlandığı belirtildi. Toplantılar ve açıklanan projeler havada kaldı. Sorunun çözülmesi için hala adım atılmadı. Susuzluktan kırılan halk, kalıcı çözüm istiyor.