Bodrum’da yalnız yaşayan adam konteynerinde ölü bulundu

Muğla Bodrum'da kendisinden uzun süre haber alamayan eski eşi, Torba Mahallesi'ndeki konteynere giderek Mustafa Arık'ı hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, 4 çocuk babası Mustafa Arık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Arık'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İlk değerlendirmelere göre Mustafa Arık'ın geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.