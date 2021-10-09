Bodrum’da yat şöleni

Akdeniz'in en büyük yelken festivali olan The Bodrum Cup, 33. yılında da mücadele dolu yarışlar, dostlukları pekiştiren konserler ve etkinliklerle 18 – 23 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. yaklaşık Yarışa 130 yatta 2 bin gemici, yelkenci ve turist katılacak. Yarışmacılar ve yelken meraklıları yangında zarar gören bölgelerden oluşturduğu rotasında çeşitli etkinlikler düzenleyerek yangınlardan olumsuz etkilenen işletmelere destek olacak; yangının söndürülmesinde emeği geçen kahramanlar için saygı gösterisinde bulunacak. Açılış ve kampana töreni 18 Ekim'de gerçekleşecek, 19 Ekim günü başlayacak yarışlar 23 Ekim'de sona erecek.

YELKEN YARIŞI OLMANIN ÖTESİNDE BİR MİSYON

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal; "The Bodrum Cup sadece Muğla'nın değil Türkiye'nin de en büyük festivallerinden biri haline geldi. Bodrum Cup yelken yarışı olmanın üstünde bir misyon üstlenmiş durumda. Bunu sağlayan 75 kişilik bir organizasyon komitemiz var. Tamamen Bodrum'a değer katan ve gönüllü çalışan iş insanlarından oluşuyor.

Yelken yarışı uluslararası standartlarda kendini geliştirirken bölgenin tanıtımıyla ilgili de önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu organizasyonu hep birlikte daha iyiye götürmenin sadece Muğla için değil ülkemiz için de büyük yarar sağladığı kanaatindeyiz. Başkanımızdan rica ederek kurumlarla bir koordinasyon toplantısı yapmak, The Bodrum Cup'ı daha entegre bir organizasyon haline getirmek istedik'' diye konuştu.

"YANGINDA GÖSTERİLEN DAYANIŞMANIN BİR PARÇASI OLMAK İSTİYORUZ"

Uysal, organizasyonun 33. yılında yangın bölgesinde gerçekleştirilmesine değinerek sözlerine devam etti: "Yangın bölgesinde tüm yerel kurumlarımızın ne kadar büyük çaba gösterdiğine hepimiz tanık olduk. Orada isimsiz kahramanlar diyebileceğimiz bir operasyon oldu. Türkiye'nin aynı anda birçok yerinde yangınlar yaşandı ve birçok yerde olduğu gibi burada da inanılmaz bir gayret vardı, insanlar kurumlarla bir olarak çok güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Biz de bu dayanışmayı devam ettirmek istiyoruz. Yangın sırasında fiziki olarak destekte bulunan herkesle tek tek el sıkışmak ve gözlerinin içine bakarak teşekkür etmek istiyoruz."