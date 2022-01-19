Bodrum’da Zeynep Özcan’a ’Seni öldürmem lazım’ diyerek dehşeti yaşattı! ’Gücünün yetebileceği insan aramış’





'GÜCÜNÜN YETEBİLECEĞİ İNSAN ARAMIŞ'

Saldırganın öldürmek için kurban aradığını kendisini seçtiğini söyleyen Zeynep Özcan, "Ben bu olayı yaşamadan önce hep derdim karşılıklıdır bu tarz şeyler, tahrik falan oluyordur diye. Bu yaşadığım taciz ve cinsel bir olay değil ama öldürmeye kurban aramıştı o anda, bu kadın ya da bir erkek fark etmez, gücünün yetebileceği insan aramış. Gücünün bana yetebileceğini düşündü o anda, çevrede bir sürü erkek vardı. O sadece gücünün yetebileceği bir insanı öldürmeye niyetlenmişti" şeklinde konuştu.