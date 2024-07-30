Bodrum’daki altyapı sıkıntısı Cemil İpekçi’yi isyan ettirdi

Gözde turizm merkezi Bodrum'da kanalizasyon ve altyapı sıkıntısı, ünlü modacı Cemil İpekçi'yi çileden çıkardı. Pansiyonu kanalizasyon basan Cemil İpekçi, müşterilerinin kaçtığını belirtti. MUSKİ - Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekiplerini göreve davet eden İpekçi, bu sorunun bir an önce çözülmesini istedi. Bodrum'un sonunun geldiğini belirten İpekçi şu ifadeleri kullandı: "Cemil İpekçi, kendi pansiyonum olan Bodrum Cemil İpekçi pansiyondan sizlere sesleniyorum. Kum Bahçesi 8 numara, Cemil İpekçi diye bir pansiyonum var, 4 odalı. Ve perşembeden beri kanalizasyonlar tıkalı, onun için de pansiyonu, evet adıyla söyleyeceğim, onun için de pansiyonu evet adıyla söyleyeceğim kakalar ve çişler bastı ve zaten iki müşteri vardı. O iki müşteri de kaçtılar efendim. Sonra Bodrum'da işsizlik diyorlar. Hadi pahalılığı bir kenara bıraktım. Bu çöpe bu pisliğe artık evleri bile, pansiyonları bile kanalizasyonlar batıyorsa kim gelir merak ediyorum"

BODRUM'UN SONUNU GETİRİYORLAR

Onun için MUSKİ'yi de belediyeyi de göreve davet ediyorum. Bu artık Bodrum'un sonunu getiriyorlar. Farkında değiller ama Bodrum'un sonunu getiriyorlar. Onun için göreve davet ediyorum. Bir de yalan söylüyorlar. Geldik deyin. Şunun anda telefon açtım geldik dediler.

Hayır yalan. Gelmediler ve hala bu haldeyiz. Gece yarısı da olsa göreve davet ediyorum. Acil bir halde Bodrum'un temizliği için harekete geçsinler"