Bodrum’u besleyen 2 baraj kuruma noktasına geldi

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'u besleyen barajlardan Geyik ve Mumcular'ın su seviyeleri yüzde 7'ye düştü. Ölü hacimden su alındığını ve yaşanan kuraklıktan dolayı bölgede su streslerinin yaşandığını ifade eden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Her iki baraj da kurumuş durumda, hatta ölü hacmin altından da çekim söz konusu. Yüzey altı su kaynaklarımız da azalmış durumda" dedi. DHA