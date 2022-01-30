Bodrum’un bozuk yolları isyan ettirdi

Bodrum'da yazarlık yapan Nevzat Kanber, Gümüşlük yolundaki çukurları sosyal medyadan paylaşarak vatandaşın araç kullanmaktan tiksinir hale geldiğini belirtti. Siyasetle de uğraşan Kanber, "Ne alt takım kaldı ne lastik. Çukurlardan kaçmak için çabalamaları da insanları moral olarak çökertti" dedi.

Nevzat Kanber yaptığı paylaşımda: "Bu işin sorumlusu her kimse, taşerona laf geçiremiyorsa, taşeron yapmıyorsa kolay bir yol var. Yapsınlar bir basın açıklaması, desinler ki 'Ey halkım biz yol yapmasını beceremedik, Yüzümüze gözümüze bulaştırdık, taşeron da bizi dinlemiyor, siz değerli halkımıza yetki veriyoruz. Kim bu yoldan daha çok geçiyorsa para toplayıp yaptırsın kendi yolunu', vatandaşta başının çaresine baksın. Vatandaşımız da fedakardır, size tahammül gösteriyor. Para toplar her gün bir iki saat dozer-kepçe çalıştırır. Çocuk bile 9 ay 10 günde oluyor. Kaç yıldır bu kepazelik devam ediyor. Bodrum'a yakışan buysa onu da söyleyin kardeşim. Deyin ki 'Siz ancak bunu hakediyorsunuz'. Vatandaş da eyvallah desin" ifadelerini kullandı.