Boğaz’a lağım suyu akıyor

İstanbulluyu su ve atıksu faturaları ile adeta canından bezdiren İSKİ, bu kez İstanbul Boğazı'nı kirletirken suçüstü oldu. Daha önce Haliç'e ve Haliç'i besleyen derelere atıksuları salan İSKİ'nin Sarıyer'de bulunan Baltalimanı Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi'nden lağım sularını arıtmadan Boğaz'a deşarj ettiği ortaya çıktı.Tesisi çalıştırmadığı için etrafında ikamet edenleri canından bezdiren pis kokuya sebep olan İSKİ'nin Boğaz'a arıtılmamış atıksu deşarj etmesi havadan görüntülendi. Hava görüntülerinde Boğaz'a akan lağım suyunun Marmara Denizi'ne doğru sahil şeridi boyunca yayıldığı ve Boğaz'da renk değişimine sebep olduğu görüldü.İstanbul Çevre Konseyi Başkanı Zafer Murat Çetintaş, "İstanbul Boğazı'nda pek çok noktadan lağım akıyor. Bu gördüğünüz dereye birileri lağım veriyor. Lağım suyu akıntı ile birlikte Marmara Denizi'ne sürüklenerek deniz dibine çöktüğünde dipteki oksijeni bitirerek, ekosistemi bozuyor" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk ise "Boğaz'a ham lağım (kanalizasyon) suyu akıyor.İSKİ tesisinin hemen yakınından arıtılmayan atık sular Boğaz'a dökülüyor. Denetim ve yaptırım şart" diye konuştu. Beykoz Belediye Meclis üyesi Sadullah Hasanoğlu ise Boğaz'daki görüntülerin CHP belediyeciliğinin kaçınılmaz bir sonucu olduğunu kaydetti.