Boğaz’da faciadan dönüldü

İstanbul Boğazı
'nda makine arızası yapan Panama bayraklı MEDKON MRA isimli kargo gemisi, Vaniköy
açıklarında sürüklendi. Gemi kıyıya metreler kala dururken olası bir faciadan da dönüldü.
KANAL İSTANBUL'UN ÖNEMİ...
Karadeniz'den Marmara'ya geçiş yapan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli konteyner gemisi dün saat 15.00 sıralarında Vaniköy açıklarında makine arızası yaşadı. Ters dönen gemi sürüklenmeye başladı. Bunun üzerine kılavuz kaptan demir atarak yük gemisini kıyıya metreler kala durdurmayı başardı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-7, MEHMETÇİK römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile deniz polisi olay yerine sevk edildi.
Kargo gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, römorkörler ve hızlı tahlisiye botu eşliğinde, bölgede bulunan son geminin geçişine müteakip emniyetli bir şekilde Ahırkapı
bölgesine çekildi.
Yürekleri ağza getiren olay Kanal İstanbul'un önemini bir kez daha gündeme getirdi.