Boğaz’da tarihi tören

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bugün ülke genelinde özel etkinliklerle kutlanacak. İletişim Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında başkent Ankara ve İstanbul, görkemli programlara ev sahipliği yapacak.İstanbul Boğazı'nda bugün saat 16.20'de Türk Yıldızları, 16.40'ta Solo Türk gösteri uçuşu yapacak. Ayrıca 20 savaş uçağı Boğaz üzerinde uçacak. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun da aralarında yer alacağı 100 savaş gemisi saat 17.00'de Boğaz'da geçit töreni gerçekleştirecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük ve kapsamlı geçit töreninin sevk ve idaresi, TCG Anadolu'da bulunacak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından yapılacak. "100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmi geçide, TCG Anadolu, TCG Nusret'in yanı sıra 11 fırkateyn, 10 denizaltı, 4 korvet, 4 karakol gemisi, 17 hücum botu, 9 mayın avlama gemisi, 5 akaryakıt gemisi, 6 amfibi çıkarma gemisi, 10 tank çıkarma gemisi, 18 yardımcı sınıf gemisi ile 4 atak botu katılacak.Denizdeki kortejin önemli bir sürprize de ev sahipliği yapması bekleniyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından henüz teslim alınmayan ama bayrak çekilen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'un da törende yer alması bekleniyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16 ve F-4'lerin bulunduğu 14 uçak da resmi geçit sırasında gemilere eşlik edecek. 1. Ordu Komutanlığı'ndan da geçiş sırasında 101 pare top atışı gerçekleştirilecek. Gemiler İstanbul Boğazı'ndan güney-kuzey istikametinde yapacakları geçiş sırasında töreni izleyecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.23'te 100. yıl mesajını vatandaşlarla paylaşacak.Etkinlikler kapsamında 19.50'de ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2023 drone ile İstanbul Boğazı'nda ışık ve havai fişek gösterileri yapılacak. İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulacak "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayımlandığı ekranlarla, geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle sunulacak.Ayrıca Üsküdar, Taksim, Bakırköy, Ortaköy gibi meydanlarda ve Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekânlarda cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla özel etkinlikler, dijital sergiler ve üç boyutlu gösteriler düzenlenecek. SABAH