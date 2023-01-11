Boğaziçi Üniversitesi, eski yönetimin BÜMED’e peşkeş çektiği alanı geri aldı

Boğaziçi Üniversitesi, kampüste gece kulübü gibi faaliyet gösteren işletmenin sözleşmesini uzatmadı. 8 bin 80 m2'lik alan akademisyen ve öğrencilerin kullanımına tahsis edildi. Eski yönetimin Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'ne (BÜMED) sembolik bir kirayla tahsis ettiği tesis, alkollü partilerin yapıldığı mekana dönüşmüştü. Boğaziçi Üniversitesi ise mezun derneği BÜMED'in ve derneğe bağlı şirketin, kampüs içinde 8 bin 80 metrekare alanda kamu kaynağı üzerinden rant elde etmesine son verdi.
Üniversite'nin BÜMED'den tahliye ettiği alanı akademisyen ve öğrencilerin yanı sıra tüm mezunların kullanımına açacak. BÜMED tarafından üniversiteyle alakası olmayan organizasyonlar için kiralanan ve yasalara aykırı olarak alkol satışı yapılan tesis, üniversite karşıtı yasadışı eylemlerin de lojistik üssü olarak kullanılmaya çalışılmıştı.
BOĞAZİÇİ'NDE 8 BİN 80 METREKARE ALANA 160 BİN TL KİRA VERİLİYORDU
Boğaziçi'nde 8 bin 80 metrakerelik alana aylık sadece 160 bin lira ödenmesi ise alanın BÜMED'e peşkeş çekildiğinin bir başka kanıtı oldu. Boğaziçi Üniversitesinin kendi mülkü üzerindeki idari bir tasarrufla sözleşmeyi feshetmesi üzerine BÜMED tarafından siyasi bir kampanya başlatıldı. BÜMED, yasadışı olarak işgal ettiği alandaki rantını korumak için üniversiteye "40 milyon dolarlık bağış" yaptığı yalanını uydurdu. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü içinde 8 bin 80 metrekarelik alan, eski yönetim tarafından BÜMED'e yıllardır çok cüzi bir bedelle tahsis edilmişti. Boğaziçi Üniversitesi'nin birçok mezunlar derneği olmasına rağmen bu imtiyaz sadece BÜMED'e sağlanmıştı. BÜMED, içinde restoran, havuz, spor salonu, tenis kortu, idari bina toplantı salonu ve sosyal alanlardan oluşan 8 bin 80 metrekare için üniversiteye aylık sadece 160 bin lira ödemekteydi.
Dernek ve kendisine bağlı şirket, söz konusu mekandan büyük organizasyonlar sayesinde büyük rantlar elde ederken alandaki tesisler üniversite mensubu olmayan kişi ve kurumlar tarafından da kullanılıyordu. Mekanda düğünler, balolar, toplantılar ve konserlerle kamu kaynağı üzerinden rant oluşturulurken mekânda ayrıca Boğaziçi Üniversitesi mezunlarıyla alakası olmayan konserler, şirket toplantıları, düğünler tertip ediliyordu. Bu etkinliklerde yasalara aykırı olarak alkol satışı da yapılarak büyük gelirler elde ediliyor ve bu gelirler üniversite dışında mecralara aktarılıyordu.
Rektörlük tarafından bu alan ve tesislerin kullanımında büyük bir verimsizlik ve kamu zararı değerlendirilmiş ve alanı kiralayan şirkete sözleşmesinin bitmesi sebebiyle tahliye bildirimi yapıldı. Üniversite ise bu alanı, akademik faaliyetler ve tüm öğrenciler için sosyal tesis olarak kullanmaya devam edeceğini açıkladı.
SEMBOL OLAN GÜNEY KAMPÜSTEN BİN METREKARE DAHA BÜYÜK
Tartışmalara konu olan tesis kampüs sınırları içerisinde 8 bin 80 metrekare ormanlık alan üzerine kurulu olduğu, 3 bin metrekare kapalı alana sahip olduğu belirtilirken bu alan üniversitenin çimlerle kaplı sembolik alanı olan 7 bin 200 metrekare alanlı Güney Meydan'dan bin metrekare daha büyük olduğu ortaya çıktı. Alan içerisinde ise üniversiteye ait olan 2 tenis kortu, ofis odaları içeren idari bina, toplantı salonları ve sosyal alan içeren tesis binası, fitness salonu, açık havuz ve restorandan oluşan tesisler bulunuyor.
MEZUN DERNEĞİ DEĞİL ŞİRKET TARAFINDAN KİRALANMIŞ
Rektörlük, bu alan ve tesislerin kullanımında büyük bir verimsizlik ve kamu zararı değerlendirmesinin ardından alanı kiralayan şirkete sözleşmesinin bitmesi sebebiyle tahliye bildirimi yaptı. Alanı ise bir mezun oluşumu değil, Ladin A.Ş. adında kâr amaçlı faaliyet yürüten bir şirket tarafından kiralandığı ortaya çıktı. Dernek ve vakıfların kamu kurum ve kurularıyla ilişkilerini belirleyen kanunun 2'nci maddesine muhalefet eden Ladin A.Ş. Anadolu Hisarı, Bebek, Etiler kesişiminde bulunan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki alanı bir restoran işletmesine kiraladı.
YASADIŞI EYLEMLER İÇİN LOJİSTİK ÜSSÜ OLDU
Havuz, ormanlık alan ve restoran içeren mekânda Boğaziçi Üniversitesi mezunlarıyla alakası olmayan konserler, şirket toplantıları, düğünler tertip edilmiş, bu etkinliklerde yasalara aykırı olarak alkol satışı da yapılarak büyük gelirler elde edilmiş ve bu gelirler üniversite dışında mecralara aktarıldı. Değerinin altında kiralanan kamu arazisi üzerinden oluşturulan bu büyük rantın nereye harcandığı ile ilgili ne dernek yönetimi ne de şirket yönetimi üniversite yönetimiyle bir bilgi paylaşmadı. Kampüsün kiralanan alanının yakınında yer alan kapıdaki görevliler bu dernek yöneticileri tarafından baskı altına alınmaya çalışıldığı, üniversitenin güvenliğini de zafiyete uğratacak şekilde çeşitli eylemciler, yasadışı eylemler için lojistik malzemeler ve alkollü içki sokma aracı olarak kullanılmaya çalışıldığı da ortaya çıktı.
ALANIN YENİ DÖNEMDE KULLANIMI
8 bin 80 metrekare alanın içinde yer alan spor tesisleri ve sosyal tesisler yine üniversite yönetimi tarafından işletilmeye devam edecek. Üniversite yönetimi mensuplarına sosyal ve sportif tesis imkânı sunmak için aracı şirketlere kiralama yapmayacak. Kapalı alanların bir kısmı akademik faaliyetlere, bir kısmı ise öğrenci kulüplerinin faaliyetlerine tahsis edilecek. Spor tesisleri ve sosyal tesisler ise öğrenci ve akademisyenlerin kullanımına açılacak. Bunlar aynı zamanda üniversitedeki diğer tesislerle benzer şartlarda mezunların da kullanımına açık olacak.
ALANDAKİ ŞİRKET VE DERNEK VARLIĞININ HUKUKİ DURUMU VE TARİHİ ARKA PLANI
Söz konusu alandaki yapılaşma ile ilgili 1990 yılında üniversite yönetimiyle 10 yıl kullanma karşılığı protokol yapılmış, devamında tesislerin üniversiteye kalacağı sözleşmede belirlendi. Protokol 2000 yılında sona erdi. Derneğin alanı kullanım hakkı bu tarihten itibaren kalmadı. 2004 yılında yürürlüğe giren 5072 sayılı kanun ile de dernek ve vakıfların kamu kurumları içerisinde faaliyet göstermesi yasaklandı. Ancak geçmiş yönetimler buradaki hukuksuz varlığı ortadan kaldırmadı. Sayıştay müfettişleri tarafından 2019 yılında gelen uyarı sonucu mezun derneğinin kampüste yasal varlığı sonlandırıldı. Mezun derneğinin ve çeşitli yöneticilerinin şahsi ortaklığıyla kağıt üzerinde kurulan Ladin A.Ş. tarafından ihale yoluyla kiralan, o dönemden beri mezun derneği buradaki varlığını yasanın etrafından dolanmak suretiyle fiili bir durumla sürdürmekteydi.