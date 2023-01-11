Boğaziçi Üniversitesi, eski yönetimin BÜMED’e peşkeş çektiği alanı geri aldı

BOĞAZİÇİ'NDE 8 BİN 80 METREKARE ALANA 160 BİN TL KİRA VERİLİYORDU



Boğaziçi'nde 8 bin 80 metrakerelik alana aylık sadece 160 bin lira ödenmesi ise alanın BÜMED'e peşkeş çekildiğinin bir başka kanıtı oldu. Boğaziçi Üniversitesinin kendi mülkü üzerindeki idari bir tasarrufla sözleşmeyi feshetmesi üzerine BÜMED tarafından siyasi bir kampanya başlatıldı. BÜMED, yasadışı olarak işgal ettiği alandaki rantını korumak için üniversiteye "40 milyon dolarlık bağış" yaptığı yalanını uydurdu. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü içinde 8 bin 80 metrekarelik alan, eski yönetim tarafından BÜMED'e yıllardır çok cüzi bir bedelle tahsis edilmişti. Boğaziçi Üniversitesi'nin birçok mezunlar derneği olmasına rağmen bu imtiyaz sadece BÜMED'e sağlanmıştı. BÜMED, içinde restoran, havuz, spor salonu, tenis kortu, idari bina toplantı salonu ve sosyal alanlardan oluşan 8 bin 80 metrekare için üniversiteye aylık sadece 160 bin lira ödemekteydi.

Dernek ve kendisine bağlı şirket, söz konusu mekandan büyük organizasyonlar sayesinde büyük rantlar elde ederken alandaki tesisler üniversite mensubu olmayan kişi ve kurumlar tarafından da kullanılıyordu. Mekanda düğünler, balolar, toplantılar ve konserlerle kamu kaynağı üzerinden rant oluşturulurken mekânda ayrıca Boğaziçi Üniversitesi mezunlarıyla alakası olmayan konserler, şirket toplantıları, düğünler tertip ediliyordu. Bu etkinliklerde yasalara aykırı olarak alkol satışı da yapılarak büyük gelirler elde ediliyor ve bu gelirler üniversite dışında mecralara aktarılıyordu.

Rektörlük tarafından bu alan ve tesislerin kullanımında büyük bir verimsizlik ve kamu zararı değerlendirilmiş ve alanı kiralayan şirkete sözleşmesinin bitmesi sebebiyle tahliye bildirimi yapıldı. Üniversite ise bu alanı, akademik faaliyetler ve tüm öğrenciler için sosyal tesis olarak kullanmaya devam edeceğini açıkladı.