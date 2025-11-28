Boğazına jelibon kaçan Ahmet öldü

Kayseri'nin merkez Melikgazi İlçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Bülent Altop İlkokulu'nda 2'nci sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, teneffüste arkadaşlarıyla oynarken fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının durumu öğretmenlerine bildirmesi üzerine ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ahmet Emiralp'in nefes borusuna jelibon kaçtığı belirlendi. Küçük çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Polat'ın cenazesi, Bünyan ilçesinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.