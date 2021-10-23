Boks antrenörünün katillerine müebbet istendi

Konya
'nın Selçuklu ilçesinde 26 Mayıs'ta günlük kiralık dairelerin bulunduğu apartmanda Fatih Özçiftçi (28) ve Yaşar Karadeniz
(29), evlerine misafirliğe çağırdıkları Ayşe Nur Eker
'e (28) sarkıntılıkta bulundu. Özçiftçi ve Karadeniz, çocuğuyla birlikte evden çıkmak isteyen kadını dövmeye başladı. Sesler üzerine yardıma gelen Orhan Çumralıgil (34) ve arkadaşı Dündar Kömürcü (42), Özçiftçi tarafından bıçaklandı. Çumralıgil, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde, şüphelilerin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsini istedi. Savcılık ayrıca Özçiftçi hakkında, Kömürcü'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs", Eker'e karşı "basit yaralama ve birden fazla kişi ile tehdit" suçlarından 21 yıla kadar, Karadeniz hakkında ise "kasten öldürmeye teşebbüs", "basit yaralama, birden fazla kişi ile tehdit, hakaret ve sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 28 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.